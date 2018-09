LAZIO-GENOA, domani alle 14:30 la conferenza stampa di mister Inzaghi

LAZIO GENOA CONFERENZA INZAGHI – Archiviate le fatiche europee, per la Lazio è già tempo di rituffarsi nelle faccende domestiche. Domenica pomeriggio, alle 15:00, allo stadio Olimpico, i biancocelesti sfideranno il Genoa per la quinta giornata di campionato. Domani pomeriggio, alle 14:30, mister Inzaghi interverrà in conferenza stampa per presentare la partita e fare un primo bilancio sull’inizio di stagione della sua squadra.

