Lazio, gli acquisti e le cessioni record nella storia biancoceleste: c’è anche Durmisi

LAZIO CESSIONI E ACQUISTI RECORD – In una fase in cui si accende il calciomercato, la Lazio fa i conti con acquisti e cessioni. Ma quali sono stati, nella storia biancoceleste, quelli record? Lazio Page, tramite la sua pagina Twitter, ha stilato la lista (per ruolo) dei giocatori ceduti ed acquistati alle cifre più elevate. Questi i nomi, alcuni dei quali eclatanti.

La Lazio delle cessioni record:

Giocatore (mln ricavati): Muslera (7) Stam (11) Nesta (31) Hoedt (16) Kolarov (24) Felipe Anderson (38) Veron (43) Biglia (19) Nedved (39) Vieri (46) Crespo (36)

La Lazio degli acquisti record:

Giocatore (mln spesi): Peruzzi (18), Stam (26), Acerbi (10), Mihajlovic (17), Durmisi (7), Mendieta (48), Milinkovic-Savic (18), Veron (30), Fiore (25), Crespo (57), Vieri (28)