Lazio, il solito incubo: punti persi nei minuti finali

MILAN LAZIO – La sconfitta di ieri contro il Milan è solo l’ultima di una scia che indica un dato preoccupante: la Lazio perde sempre nei minuti finali. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno incassato 11 reti su 33 totali dal 75esimo al 90′ (più recupero): nello stesso arco di tempo, i gol segnati sono solo 8 su 44 totali. Fiato corto? Forse. Quel che è certo è che la squadra di Inzaghi deve subito rimettersi in carreggiata: mercoledì all’Olimpico c’è l’Udinese, poi il 24 aprile potrebbe avere la rivincita sui rossoneri in semifinale di Coppa Italia.