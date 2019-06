Lazio, Lazzari è il preferito per la fascia: Tare pensa a due contropartite

LAZIO LAZZARI – Manuel Lazzari è il nome preferito da Simone Inzaghi per rinforzare la fascia. Lazio e SPAL, come riporta il Corriere dello Sport, starebbero tentando di arrivare ad un accordo. Gli estensi chiedono 15 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal ds Tare che vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Due sono i nomi in orbita SPAL: il primo è Alessandro Murgia, giocatore gradito a Ferrara mentre anche Danilo Cataldi, in scadenza di contratto nel 2020 con la Lazio, potrebbe rientrare nell’affare.