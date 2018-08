Lazio-Napoli, che boom: raggiunta quota 20.000 spettatori

LAZIO NAPOLI TIFOSI – Lo stadio Olimpico si prepara ad accogliere il Napoli di Ancelotti per la prima stagionale. Si parte subito con cifre record: come si legge sul Corriere dello Sport, sono stati staccati 2700 biglietti per la gara nelle prime 24 ore di vendita e con gli abbonati che hanno raggiunto quota 17300, al momento sono 20 mila gli spettatori. La trasferta è consentita ai sostenitori napoletani: finora sono 700 quelli che si sono garantiti un posto allo stadio.