Lazio, senza Coppa Italia rischia Inzaghi: Lotito furioso

LOTITO INZAGHI LAZIO – Qualora la Lazio non vincerà la Coppa Italia, Inzaghi non resterà. Il presidente Lotito ieri negli spogliatoi lo ha fatto capire. Non solo la squadra colpevole, ma anche e soprattutto Inzaghi che sembra di nuovo in confusione, riporta Il Messaggero. Lotito non la pensa come Tare, che aveva una storia d’amore infinita, tutto può essere messo in discussione.