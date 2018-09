LEGA PRO. Ledesma: “I ricordi restano ma ora voglio pensare al presente”

LEDESMA LAZIO GIANNICHEDDA PRO PIACENZA – Sono parole piene di voglia di iniziare un nuovo percorso quelle pronunciate da Cristian Ledesma in occasione della conferenza di Presentazione come nuovo giocatore del Pro Piacenza. L’ex centrocampista della Lazio sostiene che i ricordi di quanto fatto rimarranno impressi, soprattutto dato che ha militato in un top club, ma ora vuole pensare al presente e al futuro mettendosi a completa disposizione di mister Giannichedda e lottare per altri, diversi e nuovi obiettivi.

LE PAROLE DI LEDESMA – “I ricordi? Restano. Alle volte è bellissimo pensare ai giorni andati, ai traguardi e alle vittorie più emozionanti. Io, d’altronde, sono sceso in campo ad alti livelli sia con la Lazio che con la Nazionale. Qui ritrovo Simone Milani, che avevo visto un po’ di volte a Formello. Comunque, quel che è stato è stato. Adesso guardo avanti e voglio pensare al presente e al futuro”.