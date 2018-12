Leiva, la sua assenza pesa: media punti quasi dimezzata senza di lui

LEIVA LAZIO – Dietro la crisi di questo momento in casa Lazio, c’è anche l’infortunio di Lucas Leiva. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’assenza del brasiliano si sta facendo sentire nel rendimento dei biancocelesti. La media punti degli uomini di Inzaghi è calata vistosamente, da 2 a 1,16 nelle 7 gare prive del numero 6. Ora il rientro dell’ex Liverpool sarà fondamentale per la rincorsa Champions dei capitolini.