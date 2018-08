Leonardo: “Milinkovic è un sogno, non è alla nostra portata”

LEONARDO LAZIO MILINKOVIC – Il Milan sogna in grande. Tra i pensieri del club c’è anche Milinkovic. Durante la conferenza di Paolo Maldini, Leonardo però ha dichiarato: “Milinkovic? Un sogno, ma non per noi. Lo vogliono tante squadre, oggi a noi non è concesso. Anche un anno fa, quando mi hanno chiesto di prendere un giocatore in Serie A, avevo fatto il suo nome. Il serbo è un calciatore moderno, ma oggi non è fattibile”.