CRONACA. Italia-Polonia 1-1: in gol Zielinski e Jorginho (FOTO)

UEFA NATIONS LEAGUE ITALIA POLONIA – Termina 1-1 la gara dell’Italia contro la Polonia. Dopo un primo tempo condotto in modo equilibrato con qualche errore di troppo da parte dei padroni di casa, la Nazionale azzurra reagisce al vantaggio degli ospiti (40′ Zielinski) solo ad inizio ripresa: Jorginho trasforma in rete il calcio di rigore concesso per fallo su Chiesa, falciato in area. Balotelli è invece uscito zoppicando dal campo.

Nations League, 1° giornata

Stadio Dall’Ara di Bologna – Venerdì 7 settembre 2018 – Ore 20:45

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Pellegrini, Jorginho, Gagliardini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. A disposizione: Perin, Sirigu, Caldara, Criscito, Romagnoli, Benassi, Barella, Berardi, Bonaventura, Chiesa, Immobile, Belotti. CT: Roberto Mancini.

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Zielinski; Lewandowski. A disposizione: Szczesny, Skorupski, Pietrzak, Kaminski, Kedziora, Dzwigata, Szymanski, Frankowski, Kadzior, Linetty, Milik, Piatek. CT: Jerzy Brzeczek.

ARBITRO: Zwayer (GER) ASS.:: Schiffner (GER) e Achmuller (GER) IV UOMO: Hacker (GER) ADD.: Siebert (GER) e Stegemann (GER).

LA CRONACA

SECONDO TEMPO

90+2 – Ammonito Fabianski per perdita di tempo;

90′ st – 4′ minuti di recupero;

78′ st – GOOOOOOL!!!!! Jorginho dal dischetto non sbaglia e sigla la rete del pareggio!

77′ st – Calcio di rigore per gli azzurri, Chiesa viene falciato in area da Błaszczykowski;

74′ st – Chiesa prova il destro Fabianski devia;

71′ st – Altro cambio per Mancini: fuori Insigne, dentro Chiesa;

65’ st -Secondo cambio anche per la Polonia: entra in campo Linetty al posto di Zielinski.

61′ st – Secondo cambio per gli azzurri: fuori Balotelli, dentro Belotti

55′ st – Primo cambio per la Polonia: dentro Szymanski per Klich;

52′ st – Ancora Bernardeschi col mancino: palla alta fuori;

47′ st – Ospiti vicini al raddoppio con Lewandowski;

46′ st – Inizia il secondo tempo del match, subito in cambio per il ct: dentro Bonaventura per Pellegrini;

PRIMO TEMPO

40′ pt – Vantaggio per gli ospiti. Jorginho perde palla due volte, ne approfitta Lewandowski che confeziona un assist perfetto per Zielinski;

37′ pt – Che occasione per gli azzurri! Tiro a giro per Bernardeschi che sfiora la rete del vantaggio;

26’pt – Ancora buon intervento di Donnarumma sulla girata ravvicinata di Krychowiak;

27′ pt – Pericoloso Zielinski, Donnarumma dice no e devia la palla in angolo;

22′ pt – Stesso tentativo anche per Insigne, ancora una volta palla alta;

19′ pt – Punizione da posizione interessante per Bernardeschi, palla alta;

18′ pt – Gran numero di Bernardeschi steso da Blaszczykowski: giallo per il polacco;

14′ pt – Secondo cartellino giallo della gara, questa volta all’indirizzo di Klich per intervento scomposto su Bernardeschi;

9′ pt – Giallo ingenuo ma inevitabile per Chiellini, intervento falloso su Lewandowski;

5′ pt – Intervento provvidenziale di Donnarumma, miracoloso su un tiro pericolosissimo di Zielenski