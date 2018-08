LIVE. Lazio-Napoli, la rifinitura: i biancocelesti arrivano all’Olimpico (VIDEO)

LAZIO NAPOLI RIFINITURA OLIMPICO – Tutto pronto allo stadio Olimpico per la gara di domani tra Lazio e Napoli: i biancocelesti, al debutto stagionale in campionato, incontreranno i partenopei del neo allenatore Ancelotti. Tanta la concentrazione richiesta da mister Inzaghi, come ha sottolineato lo stesso in conferenza stampa; intanto, i biancocelesti sono arrivati da poco nello stadio romano per l’ultimo allenamento pregara.