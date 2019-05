Lutto per Tiago Casasola: si è spento il padre

LAZIO LUTTO CASASOLA – Lutto in casa del giocatore della Lazio in prestito alla Salernitana, Tiago Casasola. Si è spento il padre, Fernando Casasola, che aveva soltanto 55 anni. Il giocatore prenderà da Roma l’aereo per raggiungere Buenos Aires, per partecipare ai funerali del papà. Dalla redazione di Lazionews.eu, le più sentite condoglianze per la grave perdita.