Mandelli: “Inzaghi può cambiare modulo”. Poi sull’attacco…

LAZIO MANDELLI – Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, è intervenuto l’ex biancoceleste Mandelli che ha parlato di modulo e non solo: “Inzaghi potrebbe decidere di cambiare modulo, sono tanti anni che propone la solida base del 3-5-2. Penso che nella prossima stagione vedremo novità importanti. Bisogna essere più cattivi sotto porta”.

ATTACCO – “Immobile in questi anni ha sempre segnato tanto, nell’ultima stagione un po’ meno ma offre sempre il 100% ogni partita: lo vedrei bene in un tridente anche se rimane un centravanti atipico che partecipa tanto alla manovra. Caicedo? Grande risorsa per la Lazio, dipenderà da quello che vorrà il giocatore, dovrà essere convinto lui al 100% di rimanere”.