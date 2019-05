Milan, La Scala: “Inzaghi ha un atteggiamento che non lo rende in linea con la storia di questa società”

LA SCALA – Il futuro di Inzaghi è ancora incerto. Il tecnico piacentino, sembra piacere molto al Milan come sostituto di Gennaro Gattuso. Il presidente dei piccoli azionisti rossoneri, La Scala si è espresso così sull’attuale mister biancoceleste. Queste le sue parole, rilasciata a Tmw Radio.

INZAGHI – “Un buon tecnico, ma ha un atteggiamento spirituale che non lo rende molto in linea con la storia di questa società. De Zerbi e Giampaolo sono molto innovativi, li preferirei ad Inzaghi. Elliot ha le idee chiare per quanto riguarda l’allenatore, a Maldini è stato proposto di rendersi dirigente di un progetto che ha già individuato la proprietà. Gazidis ha fatto intendere che ci saranno 3 o 4 anni di limbo. Ma un conto è crescere con una certa filosofia, un altro è un progetto con un allenatore che non è nelle corde e nello spirito della squadra”.