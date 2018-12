Nainggolan vuole tornare alla Roma: il messaggio fa il giro del web

NAINGGOLAN – Torna a far parlare di sé Radja Nainggolan. Il centrocampista, sospeso da qualche giorno dall’Inter a causa di motivi dovuti alla disciplina, sembra che voglia tornare alla Roma. Sul web infatti è stato diffuso un audio che il giocatore avrebbe inviato ad un amico della Capitale. Il testo del messaggio sarebbe il seguente: “Mamma mia, sto facendo un macello qua. Voglio tornare! Mi danno tutti per finito, ma va bene. Ho sempre dimostrato il mio valore sul campo azzittendo tutti. Se tra poco mi verranno a leccare il c**o certi interisti giuro che gli rompo il c***o. Per quanto sono amico di Totti, magari lui spingerà per farmi tornare, ma poi dovrei fare un casino per andarmene”.