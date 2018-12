Serie A, si gioca. Koulibaly ed Insigne squalificati con la Lazio, contro il Toro ai box Durmisi e Berisha

NEWS DELLA GIORNATA – In seguito agli episodi di Inter-Napoli, che hanno visto la morte di un tifoso nerazzurro durante gli scontri pre partita ed i cori razzisti rivolti a Koulibaly, il presidente della FIGC Gravina ha comunicato la decisione di non fermare il campionato di serie A. Intanto il Giudice Sportivo ha deciso che Koulibaly e Insigne salteranno la Lazio. Per l’Inter, due turni a porte chiuse. Immobile, proprio riguardo alla questione di Koulibaly, sui social ha pubblicato una foto con il calciatore del Napoli: “No al razzismo”.

DOPO BOLOGNA – Dopo la vittoria di Bologna, un biancoceleste è finito nella top11 di whoscored. Lulic intanto festeggia le 300 presenze in Serie A. Anche Radu può gioire: in Romania viene celebrato per i quasi undici anni nello stesso club, solo Hamsik in Serie A è più fedele.

VERSO TORINO – La Lazio prepara la gara contro il Toro: ai box Durmisi e Berisha, mentre a Torino differenziato per Djidji e Sirigu. Sarà il giorno della sfida tra Immobile-Belotti, amici e capi-cannonieri domiciliati in area di rigore che si ritrovano per l’ennesima volta nello stesso rettangolo di gioco, a volte come compagni di squadra, a volte come avversari. A dirigere il match sarà il sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, con Orsato alla Var. Il responsabile della comunicazione Canigiani ha annunciato: “Venduti 7 mila biglietti per la gara col Torino. Confermato BusInsieme”.