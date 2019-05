PORTOGALLO U20, Neto subentra al 73esimo: contro la Corea del Sud finisce 1-0

PORTOGALLO UNDER20 NETO – Pedro Neto non è partito con il resto della squadra alla volta di Torino. Il giovane attaccante è infatti impegnato con il Portogallo Under 20che ieri, in occasione del match contro la Corea del Sud, ha vinto 1-0 il primo degli impegni del Mondiale di categoria che si sta disputando in Polonia. Il biancoceleste è subentrato al 73esimo della ripresa al posto di Jota, portando freschezza, velocità e qualità al reparto.