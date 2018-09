Radu salta il derby: rientro previsto per metà ottobre

RADU LAZIO DERBY – Brutte notizie per Radu. Il difensore della Lazio, infortunatosi durante il match di domenica contro l’Empoli, avrebbe riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra costringendolo ad abbandonare il campo di gioco al 54′. Quindi, sempre come riporta il sito Calciomercato.com, il giocatore biancoceleste salterà con molta probabilità il derby con la Roma dato che il suo rientro è previsto per il 21 ottobre. Ciò allarma ancora di più il reparto difensivo e Inzaghi stesso visto che anche la presenza di Luiz Felipe per la partita di sabato 29 settembre non è certa.