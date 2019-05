Calciomercato, se partono Milinkovic e Luis Alberto ecco chi può arrivare

CALCIOMERCATO LAZIO – Sarà un’estate infuocata per la Lazio, soprattutto in chiave calciomercato. Milinkovic e Luis Alberto sono i due nomi caldi e in caso di una loro partenza la società sta già sondando il terreno per alcuni profili. La squadra biancoceleste dovrà rinforzarsi e sostituire due calciatori di questo calibro non è facile.

I NOMI – Come nota il Corriere dello Sport, nel taccuino del ds biancoceleste c’è il nome di Dani Ceballos, trequartista del Real Madrid. Potrebbe interessare al club di Lotito qualora il suo valore non superi i 20 milioni. Tare guarda anche in Argentina, sponda Boca Juniors. Tecnica e fisicità sono le qualità di Nahitan Nandez che sogna di sbarcare in Italia. Altri due talenti sono stati visionati: Elmas, talento del Fenerbahce seguito da mezza Europa e Szoboszlai, classe 2000 del Salisburgo che ha preso il posto di Berisha.