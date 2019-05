Lazio, dopo Auronzo si torna a Marienfeld

DATE UFFICIOSE RITIRI – Auronzo di Cadore ormai è una seconda casa per la formazione biancoceleste. Come era stato anticipato dalla nostra redazione, la Lazio rimarrà nella cittadina veneta dal 12 al 26-27 luglio. Dopo qualche giorno di riposo i biancoceleste raddoppieranno il carico di lavoro a Marienfeld, dove dovrebbero rimanere tra il 3-4 agosto fino al 10 agosto.

NUOVA STAGIONE – Come nota il Corriere dello Sport, la società ha ordinato il rompete le righe dopo la partita contro il Torino. Sono iniziate le vacanze dopo una lunga stagione complicata, ma condita dalla vittoria della Coppa Italia. Il trofeo è stato un vero e proprio salvagente. Dalla prima settimana di luglio la squadra si ritroverà a Formello per preparare la stagione a venire. L’obiettivo è non ripetere gli errori di quest’anno.