Lazio, Inzaghi non pensa al rinnovo

INZAGHI LAZIO – Inzaghi prende ancora tempo. Partirà per una vacanza di due settimane negli USA e ne approfitterà per pensare al suo futuro. La sua esigenza è quella di creare una squadra ambiziosa, con otto o dieci acquisti. Lotito lo sa, ha fatto la sua proposta di rinnovo ma al momento è tutto in stand-by. Il mister biancoceleste potrebbe aver deciso di rinnovare più in là, aspettando le mosse sul mercato della società come segno di garanzia.

FUTURO INAGHI – Come riporta il Corriere dello Sport, le ambizioni di Simone sono alte. L’allenatore è richiesto da diverse squadre. Milan e Atalanta rimangono alla finestra. Rimane sempre dietro l’ombra della Juventus, che potrebbe virare su Inzaghi, qualora Sarri non andasse in porto. Il patron biancoceleste voleva dare continuità al progetto, ma in caso di addio dell’allenatore non si farà trovare impreparato.