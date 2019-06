Lazio, Wesley e Jony in arrivo

LAZIO CALCIOMERCATO – Nonostante ancora non sia iniziato ufficialmente, La Lazio sembra essere particolarmente attiva in questa sessione di mercato e vicina a mettere a segno i primi due colpi: Wesley del Club Brugge e Jony del Malaga. Per il brasiliano è una trattativa che va avanti da oltre un anno, quando Tare nel maggio del 2018 gli ha fatto visitare il centro di Formello, poi però l’affare non andò in porto.

WESLEY E JONY – Il cartellino del brasiliano era di 13-14 milioni, ora il suo prezzo è ovviamente lievitato anche per via dei gol in Champions League e come riportato dal Corriere dello Sport, l’intesa tra il giocatore e la società biancoceleste c’è: manca solo quella con il club belga. Sono stati offerti 16 milioni più 5 di bonus e la trattativa sembra in dirittura d’arrivo. Per Jony invece Lotito sembra aver offerto 4,5 milioni al club andaluso, che deve giocare i playoff di promozione in Segunda Division e in caso di mancata vittoria il prezzo potrebbe anche abbassarsi. L’ala spagnola, avrebbe già visitato Formello ed effettuato le visite mediche in forma privata.