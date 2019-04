Sabatini: “Champions? La Lazio può imparare dalla scorsa stagione”

SANDRO SABATINI CHAMPIONS – il giornalista Mediaset Sandro Sabatini ha detto la sua sulla Lazio e sul momento che sta vivendo, in corsa per un posto in Champions League: ecco le sue dichiarazioni a Radio Sportiva.

CORSA CHAMPIONS – “L’Inter è l’unica al sicuro in questo momento, a meno che non perda con la Roma. Il Milan è quella con più forza societaria, la Roma quella che ha più squadra e l’Atalanta invece ha più entusiasmo. Però la scorsa stagione la Lazio è la formazione che è andata più vicino a raggiungere la Champions League, quindi ne potrà fare tesoro nelle partite decisive”.