Samp-Lazio, il retroscena. Paratici al Marassi per… Acerbi

SAMPDORIA LAZIO PARATICI ACERBI – Durante Sampdoria-Lazio ha fatto notizia la presenza di Paratici, ds della Juventus, al Marassi. Oggi, il Corriere dello Sport rivela il perché: il dirigente bianconero avrebbe visionato da vicino non solo Praet ma anche il biancoceleste Acerbi, che interessa alla società bianconera anche in vista della cessione di Caceres, del ritiro di Barzagli e dell’età di Chiellini. Eppure, il difensore biancoceleste diventato ormai un leader è considerato incedibile da Lotito: l’ex neroverde, muro e colonna della Lazio, non si muove.