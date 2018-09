SERIE A. Douglas Costa espulso: sputo e gomitata in faccia a Di Francesco

SERIE A DOUGLAS COSTA JUVENTUS SASSUOLO DI FRANCESCO – Chiusura di partita incandescente all’Allianz Stadium di Torino fra Juventus e Sassuolo terminata 2-1. Nella domenica che celebra i primi due gol di Cristiano Ronaldo in Serie A, Douglas Costa si macchia di un duplice misfatto: dopo il gol degli emiliani a firma di Babacar arrivato in zona Cesarini, il numero 11 bianconero avrebbe inizialmente dato una gomitata e poi sputato in volto a Di Francesco. Ci ha pensato perciò il VAR a segnalare questo brutto episodio e a convincere l’arbitro Chiffi di estrarre il cartellino rosso. Ora si deve attendere quante siano le giornate di squalifica per il brasiliano.