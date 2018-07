SERIE A. Il 26 luglio dalle ore 19:00 il nuovo calendario. Seguilo live sul nostro sito

CALENDARIO SERIE A – Il 26 luglio, a partire dalla ore 19:00, verrà sorteggiato il nuovo calendario di Serie A per la stagione 2018/2019. Il campionato prenderà il via il 18 agosto mentre l’ultima giornata è prevista per il 26 maggio 2019. Nel corso della stagione saranno tre i turni infrasettimanali in programma: mercoledì 26 settembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019. Le soste programmate sono invece sei: quattro volte per le Nazionali e due per la pausa invernale di inizio gennaio. Il primo stop è fissato per domenica 9 settembre 2018 mentre, per la prima volta, si giocherà nelle festività natalizie con tre turni previsti per il 22, il 26 il 29 dicembre. La cronaca dell’evento sarà seguita live da Lazionews.eu