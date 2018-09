SERIE A. La Lazio è la big più trasmessa da DAZN

LAZIO DAZN SERIE A – Un inizio campionato, questo, all’insegna delle polemiche soprattutto sul versante diritti televisivi. Infatti molti spettatori tifosi non hanno gradito la decisione della Lega di Serie A di assegnare, a giornata, sette partite in esclusiva a Sky e tre a Dazn obbligando gli italiani a sottoscrivere due abbonamenti per seguire tutte le sfide della propria squadra del cuore. Secondo quanto riporta Calcioefinanza.it, è stato tutto definito fino alla 19esima giornata da cui si evince che c’è una big, su tutte, che sarà la più trasmessa dalla nuova tv streaming: si tratta proprio della Lazio che disputerà ben 13 match in onda su Sky e 6 su Dazn al contrario delle altre grandi squadre (Juventus, Napoli, Roma, Inter e Milan solo 5).