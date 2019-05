SOCIAL, Bastos: “Auguri a tutti i lavoratori!” (FOTO)

SOCIAL BASTOS 1 MAGGIO – La capitale vive la Festa dei Lavoratori con un meteo non troppo favorevole. La pioggia, però, non ha impedito di trascorrere la giornata in serenità anche a chi ha dovuto adempiere lo stesso ai propri doveri. Tra questi vi sono i calciatori della Lazio, scesi in campo nella mattinata a Formello per il primo allenamento in ottica Atalanta. Bastos, finita la seduta, ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi: sulla propria pagina Instagram ha condiviso una foto, aggiungendo: “Auguri a tutti i lavoratori!”. Un augurio al quale tutta la redazione di Lazionews.eu si unisce con affetto!