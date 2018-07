SOCIAL. Giorno di riposo per la Lazio: Caceres pronto a nuovi obiettivi, Immobile a Disneyland! (FOTO)

SOCIAL LAZIO CACERES IMMOBILE – Dopo due settimane di ritiro ad Auronzo di Cadore, mister Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra prima di cominciare la seconda parte della preparazione a Marenfield. In Veneto, oltre a Milinkovic, non c’era neanche Martin Caceres: i due, protagonisti con le loro Nazionali nel Mondiale di Russia, sono rientrati solo oggi dalle vacanze. L’uruguaiano ha sostenuto in mattinata le visite mediche in ‘Paideia’ mentre il serbo è atteso domani mattina: tra impegni “ufficiali” e relax in famiglia, ecco come stanno passando queste ore di riposo i calciatori biancocelesti.

CACERES SU INSTAGRAM – Il difensore laziale Caceres ha condiviso una foto sulla propria pagina ‘Instagram’ nella quale è intento a firmare autografi ai giovani tifosi accorsi in ‘Paideia’ questa mattina per incontrarlo. “Un altro anno, altri pretesti”, si legge nella didascalia che accompagna l’immagine.

Un altro anno, altri pretesti 😎 A post shared by Martín Cáceres (@martincaceres_7) on Jul 30, 2018 at 2:04am PDT

JESSICA E CIRO – Chi, invece, si sta godendo le ultime ore di relax è Ciro Immobile: il bomber biancoceleste ha portato la moglie Jessica e le due figlie a Disneyland. Come testimoniato da una foto pubblicata su Instagram dal calciatore, la famiglia si diverte in attesa del rientro nella capitale: “E poi in un attimo ritorni indietro nel tempo. Insieme a voi questo posto è ancora più magico! Big family”, si legge nella didascalia.