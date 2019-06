SOCIAL Immobile, palleggi e risate con il rapper Rocco Hunt (FOTO)

SOCIAL IMMOBILE ROCCO HUNT – I giocatori di Serie A si godono i primi giorni di vacanza dopo la fine del campionato. La maggior parte del calciatori ha scelto mete esotiche ma c’è anche chi, come Ciro Immobile, ne ha approfittato per tornare a casa dai propri cari. Il bomber della Lazio è a Torre Annunziata con la famiglia e gli amici. Tra questi figura anche il rapper Rocco Hunt: i due, come testimoniato da un video pubblicato dal cantante sulla propria pagina Instagram, hanno passato momenti divertenti a palleggiare: “Anche se io e Ciro Immobile siamo ormai calciatori di Serie A, restiamo umili e giochiamo ancora col SuperSantos“, ha scherzato Rocco. Pomeriggi di relax per il nostro Ciro, in attesa dei prossimi ed ormai imminenti impegni ufficiali con la Nazionale italiana.