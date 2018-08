SOCIAL. Fiumicino, biancocelesti in partenza: selfie per Durmisi, Milinkovic sorridente (FOTO)

WALLACE SOCIAL LAZIO – Un test di livello, un’amichevole internazionale arrivata all’improvviso. Il prossimo 4 agosto, alla Friends Arena di Stoccolma, i biancocelesti giocheranno contro l’Arsenal di Emery. Calcio d’inizio alle ore 20: è tutto pronto per la partenza degli uomini di Inzaghi che, da Formello, si preparano per la seconda parte del ritiro della stagione che verrà.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Anche Milinkovic-Savic e Bastos sono pronti alla gara di stasera. Il serbo si mostra sorridente in una foto presa dal profilo ufficiale della Lazio e pubblicata in una Instastory, mentre il difensore biancoceleste scrive: “Next stop: Sweden”

AGGIORNAMENTO ORE 09.00 – Wallace,dal centro sportivo ‘Mirko Fersini’, mostra tutta la sua grinta in vista dei prossimi dieci giorni. Un selfie e una batteria totalmente carica come indizio: manca sempre meno all’inizio del campionato. I biancocelesti hanno raggiunto Fiumicino, in vista della partenza per Stoccolma. Murgia pubblica una foto in compagnia del suo bagaglio, un selfie per Durmisi con Jordao e Neto. Durmisi invece ha pubblicato un video della Lazio che mostra la squadra arrivata in aeroporto.