Strakosha, tra oggi e domani test per Firenze

STRAKOSHA FIORENTINA LAZIO – Sabato sera, Thomas Strakosha ha concluso il derby con un fastidio alla spalla sinistra. Il portiere è in dubbio per la trasferta diFirenze, e dopo aver saltato le scorse sedute anche oggi non scenderà in campo nell’allenamento al Fersini. Come riporta il Corriere dello Sport, la decisione definitiva verrà presa a ridosso della partenza per la toscana, nel frattempo si tiene pronto Silvio Proto.