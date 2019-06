Supercoppa Italiana, ad Lega: “Lazio e Juve stanno valutando, la decisione spetta a loro”

SUPERCOPPA ITALIANA – In attesa di lunedì, quando verrà presa la decisione su dove disputare la Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus, l’ad Luigi De Siervo ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega: ecco le sue dichiarazioni.

SUPERCOPPA ITALIANA – “Ci saranno due edizioni nelle prossime quattro stagioni in Arabia. I sauditi ci chiedono di disputarla quest’anno, la valutazione non è della Lega ma delle singole squadre. Per cui stiamo raccogliendo tutti gli elementi per far decidere ai club dove giocare. Il contratto è molto stretto, parla di documentati e legittimi impegni delle due squadre, però in questo momento non c’è una decisione. Si sta valutando tutto”.

LAZIO E JUVENTUS – “Le squadre stanno valutando, la Juventus ha cambiato l’allenatore da qualche giorno, ci sono delle ipotesi. La valutazione non è tecnica, ma parla di ‘documentati o legittimi impedimenti di una o di entrambi i club’, non c’è appiglio ai contratti. La decisione sarà dei club”.