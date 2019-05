Tare, viaggio all’estero: acquisti e cessioni

TARE LAZIO ACQUISTI CESSIONI – Tare riparte dalle cessioni e pensa agli acquisti. Secondo quanto riportato del Corriere dello Sport, il ds della Lazio sarebbe a Tirana per andare a trovare la sua famiglia. Ma non è escluso che sia altrove: infatti, qualche settimana fa, era già stato avvistato a Londra la scorsa settimana. Per quanto riguarda gli arrivi Adekanye è in arrivo, a Roma partirà dalla panchina, mentre c’è ancora in ballo Wesley. Pronto ai saluti è Caicedo Spagna, Emirati Arabi e Cina le destinazioni più probabili. Con lui anche Wallace, Patric e Bastos. Durmisi è in dubbio, come anche Valon Berisha.