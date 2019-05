Torino-Lazio, le formazioni UFFICIALI. Cataldi trequartista, esordio per Jordao. Proto tra i pali (FOTO)

TORINO LAZIO FORMAZIONI – Ultima gara stagionale della Lazio e, chissà, anche ultima di Inzaghi in panchina. Oggi, alle 15.00, la squadra biancoceleste scende in campo a Torino in occasione della 38esima giornata di campionato, anche se con la Coppa Italia conquistata ed un posto in Europa League assicurato, a tenere banco in casa biancoceleste è solo la situazione legata al futuro del mister.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Ola Aina; De Silvestri, Meite, Lukic, Bremer; Baselli, Iago Falque; Belotti. A disp.: Ichazo, Rosati, Moretti, Ansaldi, Singo, Berenguer, Rincon, Damascan, Millico, Zaza. All.: Mazzarri.

Indisponibili: Parigini, Djidji

Squalificati: nessuno

Diffidati: Berenguer

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Armini, De Angelis, Wallace, Marusic, Zitelli, Bianchi, Mohamed, Durmisi, Capanni, Cerbara. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Lukaku, Berisha, Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Caicedo

Squalificati: Correa

Diffidati: Strakosha, Durmisi, Caicedo, Luiz Felipe

SERIE A TIM, 38ESIMA GIORNATA

STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO, 26 MAGGIO 2019 ORE 15.00

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

Assistenti: Valeriani e Pagliardini

IV Uomo: Pilitteri

Var: Chiffi

Avar: Fiorito

IL PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 – Scende in campo la Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 13.55 – Ricognizione di campo per Ciro Immobile sotto un timido sole!

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 – La Lazio è arrivata allo stadio Olimpico Grande Torino!