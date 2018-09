UDINESE-LAZIO, al via la vendita dei biglietti

UDINESE LAZIO SERIE A – Sono ufficialmente disponibili i biglietti per assistere alla partita Udinese-Lazio allo Stadio Friuli in programma per mercoledì 26 settembre alle ore 19. Lo ha reso noto il sito ufficiale del club biancoceleste in un comunicato stampa nel quale spiega le modalità di acquisto del tagliando per la trasferta dei tifosi capitolini che ammonta alla cifra di 25 euro. La gara costituisce il primo turno infrasettimanale della stagione.

IL COMUNICATO – “I biglietti per il match di Serie A TIM tra Udinese e Lazio – in programma Mercoledì 26 settembre 2018 ore 19.00

– sono disponibili su tutti i canali di vendita autorizzati.