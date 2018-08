Un solo posto a centrocampo: Cataldi e Murgia si contendono la Lazio

LAZIO CATALDI MURGIA – Nella seconda parte di ritiro in Germania, Danilo Cataldi ed Alessandro Murgia si giocheranno le loro chance di permanenza nella rosa di Inzaghi. Dopo gli arrivi di Badelj e Berisha, con Parolo, Leiva e Milinkovic intoccabili, uno dei due potrebbe essere di troppo. Di Gennaro e Minala verranno ceduti mentre i due amici, entrambi ex capitani della Primavera, si contenderanno la sesta casella del centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cataldi, grazie ad un ottimo ritiro ad Auronzo, è segnalato in rimonta ma Inzaghi è ancora da convincere. Il tecnico ha apprezzato la sua voglia di rimettersi in discussione nella Lazio, dopo le due esperienza formative con Genoa e Benevento ma, per adesso, la sua scelta ricade su Murgia. Danilo vorrebbe rimanere in biancoceleste, la società valuta le offerte e il suo futuro rimane in bilico. Murgia gode invece dell’assoluta fiducia del mister, che lo vede prima riserva di Parolo. Al terzo anno in pianta stabile nella rosa della Lazio, è arrivato il momento di consacrarsi e continuare a crescere. Per la società biancoceleste non è in vendita, è considerato parte integrante del progetto ma anche la dirigenza, così come il tecnico, si aspetta il definitivo salto di qualità.