UNDER 16. Lazio-Livorno 5-0: inizia alla grande l’avventura di Alboni

UNDER 16 LAZIO – Marco Alboni festeggia la sua prima sulla panchina dell’Under 16 con una vittoria schiacciante. Livorno battuto per 5-0 al Melli. Decisiva l’espulsione al 21esimo di un giocatore dei toscani. Lazio avanti prima con Mancino, poi gol nella prima frazione di Riosa. Nel secondo tempo Marinari, e altre due reti di Mancino (tripletta), fissano il risultato sul 5-0. Primi tre punti della stagione per i biancocelesti ed una prestazione più che convincente.