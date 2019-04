Visualizzazione 3D del posto all’Olimpico, parlano gli ideatori: “Una svolta per i tifosi, verranno in molti di più allo stadio”

VISUALIZZAZIONE 3D DEL POSTO – La Lazio porta in campo una nuova iniziativa. Come spiegato da Canigiani, il club ha deciso di dare ai tifosi la possibilità di vedere il proprio posto 3D quando acquistano un tagliando online. Questo permette a chi non è mai stato allo stadio, o a chi vuole cambiare settore, di trovare il punto migliore per godere la partita. A parlare di quest’iniziativa sono stati Luigi Lamedica, Business Development di YourSeats360, e Bardelli, direttore Sport Business di TickerOne.

LAMEDICA – “Stiamo parlando di un’avventura iniziata qualche tempo fa, quando abbiamo proposto a TicketOne ed alla Lazio di implementare il servizio biglietteria tradizionale facendo un passo avanti verso l’innovazione. Siamo una ditta completamente italiana che si è affacciata da un anno su questo tema dopo aver raccolto esperienze.

Garantiamo la possibilità di incrementare il servizio biglietteria con questo arricchimento per l’acquisizione dei biglietti: crediamo sia una svolta offrire un’idea di che tipo di spettacolo si assisterà dal proprio posto e scegliere in base, di conseguenza, alla propria capacità di spesa ed alla voglia di assistere all’evento in una determinata maniera. Lo Stadio Olimpico è l’impianto più grande che abbiamo realizzato finora, ma avevamo già svolto lavori simili con gli Internazionali di tennis, ad esempio. La collaborazione è nata da un’idea di qualche tempo fa, abbiamo pensato l’Olimpico potesse essere l’ambiente ideale per esaltare le capacità tecniche di questa soluzione. Di conseguenza, grazie al canale TicketOne, quest’innovazione è divenuta una realtà in tempi brevi”.

BARDELLI – “Un’innovazione veramente importante per il pubblico quella di vedere il proprio posto e la visuale che si ha del campo tutto in 3D che così, grazie a questo servizio, riesce a sapere e capire dove si siede, questo fattore è molto importante. Conoscere e comprendere dove si è collocati e come si vede la partita è un plus importante. È fondamentale anche per la società che in questo modo può sfruttare al meglio gli spazi per i propri sponsor per una questione di visibilità. È una novità che abbiamo portato in essere insieme ad un partner tecnologico, inoltre credo che sia stata compiuta la più bella e fedele rappresentazione dello stadio Olimpico.

L’obiettivo è quello di aumentare la compravendita dei tagliandi online. Questa visuale, attraverso gli smartphone ed i tablet permette di aumentare la realtà ed agire in maniera diversa rispetto al muoversi con il semplice mouse quando si è al pc. Con l’inclinazione dei dispositivi è possibile spaziare ed avere la visuale di tutto lo stadio Olimpico. Lo spettacolo di assistere ad una partita allo stadio è completamente diverso rispetto a vederla in televisione, è differente proprio la partecipazione. L’obiettivo comune di tutti è quello di portare più persone possibili allo stadio.

La nostra è un’azienda italiana, il marchio Italia in tutte le tecnologie è importantissimo, a volte la promozione di questa nazione in questo campo è sottovalutata. Invito tutti ad osservare quello che è stato svolto, un integrazione totale fra la biglietteria e la produzione della parte grafica e vi assicuro che è stato fatto tutto con estrema qualità. Mi auguro che la Lazio con questa innovazione importante possa portare sempre più tifosi allo stadio”.