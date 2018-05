Zaccheroni: “Non avrei problemi a schierare de Vrij. La Lazio deve pensare alla partita, e non fare come…”

ZACCHERONI LAZIO INTER – Mancano pochi giorni alla fine del campionato che per la Lazio coincide con il big match con l’Inter che ha in palio la Champions. L’ex allenatore biancoceleste Alberto Zaccheroni ha parlato della gara di domenica al ‘Corriere della Sera’. Queste le sue parole.

DE VRIJ – “de Vrij in campo? Dipende dal carattere del giocatore, io non avrei problemi a schierarlo. Quando ero all’Udinese Bierhoff giocò contro il Milan, anche se l’anno dopo avrebbe vestito la maglia rossonera. Il possibile errore di De Vrij? Gli errori li fanno tutti e non conta l’umore dei tifosi, ma il risultato alla fine”.

LAZIO INTER – “La Lazio non deve pensare di gestire la partita, altrimenti ripete lo sbaglio dell’Inter del 5 maggio 2002: me la ricordo bene quella partita, ero sulla panchina della Lazio, i nerazzurri credevano di passeggiare e persero lo scudetto”.