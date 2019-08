INFORTUNIO ACERBI – Allarme rientrato in casa Lazio. Almeno per il momento. Le condizioni di salute di Francesco Acerbi non preoccupano lo staff medico biancoceleste. Il difensore si era fermato ieri, durante il secondo tempo della sfida contro la Sampdoria. Un movimento affrettato in area avversaria gli aveva procurato fastidi alla coscia (forse crampi) e Simone Inzaghi era subito ricorso alla sostituzione.

Acerbi, l’infortunio non preoccupa

Il punteggio rassicurante e il derby alle porte non hanno permesso ad Inzaghi alcun tentennamento. Meglio non rischiare, anche se Acerbi era apparso sorridente e scattante. Una precauzione alla quale poi si sono aggiunte le voci circolate in mattinata che volevano il difensore atteso in Paideia per dei controlli più accurati. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, Acerbi non si sottoporrà ad alcun accertamento. La situazione sarebbe pienamente rientrata e il leone viaggerebbe verso la titolarità nella partitissima di domenica prossima contro la Roma.