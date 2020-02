Tempo di lettura: 2 minuti

ACERBI RECUPERO INFORTUNIO – Che sia sempre di più un punto fermo di questa Lazio è ormai una certezza. Acerbi in meno di due stagioni ha conquistato tutto l’ambiente per qualità delle prestazioni e professionalità. Non è un caso che Simone Inzaghi, quando disponibile, lo schieri sempre titolare in tutte le competizioni. Negli ultimi due anni e mezzo è il calciatore che ha disputato più match di Serie A in assoluto, ben 99. È andato vicinissimo al record di presenze consecutive stabilito da Javier Zanetti (162) fermandosi a 149 a causa di un’espulsione a dir poco dubbia rimediata l’anno scorso contro il Napoli. Adesso, dopo il forfait contro il Genoa, sarà di nuovo out per la sfida contro il Bologna. Due assenze consecutive non rientrano nei suoi standard e il giocatore è già a lavoro per recuperare in vista del match contro l’Atalanta.

Il duro lavoro di Acerbi per recuperare dall’infortunio

I tifosi della Lazio non sono abituati a non leggere il suo nome nell’undici titolare. Lo hanno fatto domenica scorsa e lo faranno anche domani, ma a Bergamo Acerbi vuole esserci a tutti i costi. L’infortunio al polpaccio che gli sta impedendo di scendere in campo al fianco dei propri compagni non preoccupa più di tanto. Il numero 33 ha subito iniziato un lavoro specifico per tornare al meglio il prima possibile e il suo spirito di abnegazione lascia ben sperare tutti quanti. Da tre notti consecutive l’ex Sassuolo dorme a Formello per potersi dedicare esclusivamente alle cure del caso, le sue giornate sono incentrate interamente su questo. Oltre alle sedute in piscina il “leone”, che non a caso si è guadagnato questo soprannome, fa cure giornaliere anche di 8 ore. Questa mattina alle 8:00 era già in Paideia per dei controlli strumentali di monitoraggio che hanno evidenziato un miglioramento delle sue condizioni. Continua il suo lavoro personalizzato senza soste, con l’Atalanta nel mirino.

