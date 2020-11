Tempo di lettura: < 1 minuto

AIC CALCAGNO CALCIO – Anche il calcio italiano sta vivendo un momento di crisi delle entrate a causa della pandemia. In un’intervista rilascia a La Repubblica è intervenuto sul tema Umberto Calcagno. Di seguito le sue parole.

Le parole di Calcagni

“Quello degli stipendi è uno specchietto per le allodole: chi negli ultimi 10 anni ha fatto scelte sbagliate le paga oggi. Va bene ridurre i costi, ma non sento mai parole come progettualità e sostenibilità . Ritardo nel pagamento degli stipendi? Non è vero: più della metà dei club professionistici paga mese per mese, e a fine ottobre aveva già versato anche settembre: si deve partire da questo “.

Fondi di investimento

“La sensazione è che il sistema sia capace di generare nuova ricchezza. Ma la vera sfida è capire come ridistribuire queste risorse. Non dobbiamo ostacolare lo sviluppo della nuova Champions, ma monitorare sì: anche il negoziato dei diritti tv in Serie A. Va tutelato il sistema solidaristico: in caso di retrocessione non può esserci la morte del club. E i calciatori della Nazionale hanno già donato 4 milioni al fondo di solidarietà dei calciatori “.

