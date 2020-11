Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI DE MAGISTRIS MARADONA – Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Il mondo intero continua a ricordarlo in modi diversi, onorando la sua persona dal quel maledetto 25 novembre. Tra questi la città di Napoli e il sindaco Luigi De Magistris. Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a RadioMarte si è parlato delle ultime novità riguardanti lo stadio dei partenopei.

Le parole di De Magistris

“Ho letto le proposte alternative ma alla fine il nome sarà Stadio Diego Armando Maradona. La procedura sarà più rapida possibile. Oggi c’era già una riunione della commissione toponomastica, venerdì ho convocato quella del Comune e concluderemo l’iter. Poi c’è un passaggio con il Prefetto che noi abbiamo già attivato. Ho ragione di ritenere che dalla prossima partita in casa del Napoli si possa ufficializzare il nome. Cerimonia ufficiale? Vedremo. Poi ci saranno una serie di momenti che si dovranno decidere insieme, si dovrà realizzare una targa formale. In questo periodo non ci può essere una partecipazione popolare. Ora l’urgenza è quella di intitolare formalmente lo stadio.

Pellegrinaggio calcistico-turistico

“Poi è venuta fuori l’idea sulla stazione della Metro Linea 6, che contiamo di inaugurare a maggio. Volevamo intitolarla Mostra-Maradona e fare al suo interno la mostra per Maradona, una sorta di pellegrinaggio calcistico-turistico per Maradona. Faremo tante cose con la società e i cittadini. Stiamo procedendo bene, ascoltando e decidendo insieme. Vedo nell’ordine naturale delle cose che a un certo punto ci sarà una piazza o una strada intitolata a Maradona. Il risultato più forte però è lo stadio: lì ci ha fatto gioire e sognare, quello è il suo tempio”

