QUI FORMELLO, domani la ripresa degli allenamenti: oggi la cena

QUI FORMELLO LAZIO - La Lazio viene dalla sconfitta molto amara contro l'Inter in casa. Sarri ha concesso riposo ai ragazzi, che stasera si ritrovano insieme alla cena di Natale mentre domani ci sarà la ripresa degli allenamenti

Qui Formello, domani la ripresa degli allenamenti

La Lazio stacca la spina, almeno per un giorno, dopo la dura sconfitta contro l'Inter in casa. Questa sera tutto il club, tra giocatori e preparatori, si ritroveranno per la cena di Natale. Ci sarà domani la ripresa degli allenamenti a Formello, alle 15:30, per pensare alla trasferta di Empoli. Sarri recupererà finalmente Romagnoli e Patric che era già nei convocati contro i nerazzurri. Isaksen ancora non sarà a disposizione.