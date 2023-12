QUI FORMELLO, rifinitura della Lazio prima dell'Atletico Madrid

Tempo di lettura: 2 minuti

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - Si torna a lavorare sui campi di Formello dopo l'inaspettato pareggio in Serie A contro l'Hellas Verona . La Lazio ora torna a pensare alla Champions League, in vista del match di domani, 13 dicembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, valevole per il primo posto nel girone.

Qui Formello, l'allenamento della Lazio live

Alla vigilia di Atletico Madrid - Lazio , i biancocelesti scendono in campo a Formello per la seduta mattutina di allenamento alle 11:00. L'allarme per Sarri è sicuramente in difesa, con Patrc che è l'unico assente oggi, per febbre. Romagnoli ancora out, probabilmente in campo contro l'Inter, oggi in gruppo. Casale e Gila è la coppia che vedremo probabilmente in campo domani.

Tutti gli altri ragazzi, guidati da mister Sarri ed i preparatori, hanno cominciato la seduta con il solito torello. Subito dopo, esercizi di attivazione ed un breve lavoro di potenziamento atletico, seguito da una serie di partitelle a campo ridotto concludendo così la seduta.

Le formazioni della partitella:

Gila, Hysaj, Marusic, Guendouzi, Kamada, Rovella, Zaccagni, Immobile, Gonzalez, Dutu.

Casale, Lazzari, Kamenovic, Pellegrini, Luis Alberto, Vecino, Cataldi, Felipe Anderson, Castellanos, Pedro.