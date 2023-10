Allerta per Inghilterra-Italia: le ultime dopo l'attentato a Bruxelles

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLERTA INGHILTERRA ITALIA - Stato di allerta per Inghilterra-Italia, in programma alle 20:45. Ecco di seguite le ultime sullo stato della partita di Wembley, in seguito all'attentato avvenuto a Bruxelles nella giornata di ieri, 16 ottobre 2023.

Inghilterra-Italia si gioca, ma è allerta massima dopo Bruxelles

In vista della sfida tra Inghilterra e Italia di stasera, a Londra è in corso una riunione tecnica tra le due federazioni e le forze di sicurezza locali per valutare il da farsi dopo quanto accaduto a Bruxelles prima di Belgio-Svezia, dove un uomo ha ucciso due tifosi svedesi. Saranno circa 90.000 i tifosi presenti, di cui 2.000 sostenitori degli azzurri. Tutta la zona attorno allo stadio dovrebbe essere strettamente sorvegliata, ma la volontà è quella di far giocare tutte le gare in programma.