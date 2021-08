Amichevole, Lazio-Sassuolo: il programma della vigilia

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto



AMICHEVOLE LAZIO SASSUOLO – Prosegue la preparazione in vista dell’inizio del campionato. La Lazio si ritroverà al Centro Sportivo di Formello nel pomeriggio per la prova amichevole di domani contro il Sassuolo. Ieri doppia seduta, oggi un solo allenamento. Alle ore 19 di sabato 13 agosto, i biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per sfidare i neroverdi di Alessio Dionisi. La squadra raggiungerà domani Frosinone, dove anche un anno fa disputò un’amichevole, in quel caso contro la squadra di casa. La prima partita di campionato è in programma la prossima settimana, sabato 21 agosto al Castellani di Empoli.