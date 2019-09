ARGENTINA SCALONI – Il ct Lionel Scaloni ha diramato la lista di calciatori convocati per i prossimi impegni dell’Argentina nel mese di ottobre, il 9 contro la Germania e il 13 contro l’Ecuador. Assente Correa, che lo scorso settembre era stato invece richiamato in patria per prendere parte alle gare dell’albiceleste. Tra gli ‘italiani’ presenti Musso e De Paul dell’Udinese, Lautaro Martinez dell’Inter e Paulo Dybala della Juventus.

I convocati

Portieri: Marchesin (Porto), Musso (Udinese), E. Martinez (Arsenal).

Difensori: Foyth (Tottenham), Saravia (Porto), Otamendi (Manchester City), Pezzella (Fiorentina), Rojo (Manchester United), Kannemann (Gremio), Tagliafico (Ajax), Balerdi (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Rodriguez (America), Zaracho (Racing), Paredes (PSG), Dominguez (Velez), De Paul (Udinese), Acuna (Sporting CP), Pereyra (Watford), Correa (Atletico Madrid), Ocampos (Siviglia), Lamela (Tottenham), Vargas (Espanyol).

Attaccanti: Alario (Bayer Leverkusen), L. Martinez (Inter), Dybala (Juventus).