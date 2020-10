Tempo di lettura: < 1 minuto

NICOLO’ ARMINI LAZIO – Nicolò Armini, sta vivendo un momento d’oro dentro e fuori dal campo. Nonostante la sua giovane età, ha mostrato a mister Inzaghi tutto il suo talento, guadagnandosi la stima del proprio tecnico. Allo stesso tempo, il giovane biancoceleste ha messo in luce anche tutto il suo lato umano e per questo motivo è stato premiato dall’OPES (Ente di Promozione Sportiva) con il Premio Città di Marino, istituito proprio quest’anno. Insieme a lui, come riportato da Gazzetta Regionale, altre persone provenienti dai Castelli Romani, come il sindaco di Marino Carlo Colizza, la campionessa di pattinaggio di figura e in-line Chiara Censori e il cestista non udente Campione d’Europa Alessandro Giovannangelo.

